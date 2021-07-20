В Новочеркасске оправдали мужчину, обвиняемого в жестокой расправе над собутыльником

Новочеркасский суд оправдал мужчину, обвиняемого в жестокой расправе над собутыльником в пьяной драке. Александр Г. обвинялся по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».Трагедия случилась 16 апреля 2020 года. В ту ночь мужчина пришел в гости к 58-летнему знакомому, проживающему в квартире в переулке Коротком. Они накрыли стол и стали распивать алкоголь. Когда градус ударил в голову, мужчины поссорились и начали драться. Во время потасовки гость жестоко избил хозяина квартиры. От полученных травм 58-летний пострадавший скончался на месте.Вскоре мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Александру грозило до 15 лет лишения свободы. 14 июля 2021 года Новочеркасский суд вынес приговор. Коллегия присяжных заседателей единогласно приняла решение, что горожанин непричастен к этому преступлению. Александра Г. оправдали.Коллегией присяжных заседателей в количестве шести человек единодушно принято решение о том, что Галкин непричастен к совершению данного преступления.Уголовное дело передадут в следственный отдел, где будут искать нового подозреваемого.