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В Таганроге 50-летний мужчина до смерти забил сожительницу

В Таганроге 50-летний мужчина до смерти забил сожительницу
В Таганроге 50-летний расправился со своей сожительницей. Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть.

По версии следствия, трагедия случилась в ночь на 24 мая. Мужчина решил выпить вместе с 60-летней гражданской супругой. Пара накрыла стол и достала спиртные напитки. Возлюбленные спокойно выпивали, но в какой-то момент между ними произошла ссора. Когда градус ударил в голову, мужчина с кулаками набросился на сожительницу. Он избивал ее до тех пор, пока женщина не перестала подавать признаки жизни. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

Вскоре 50-летнего жителя Таганрога задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

- В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: Interfax.ru.

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