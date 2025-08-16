Новости
В Новочеркасске на свадьбе произошла драка с участием ребенка

В Новочеркасске на свадьбе произошла драка с участием ребенка. Об этом сообщило ГУ МВД по Ростовской области.

Инцидент произошел в кафе 16 августа. По словам очевидцев, пьяный гость ударил ребенка рядом с заведением, где проходило торжество.

К счастью, ребенок не пострадал. Но агрессор не успокоился и затеял драку со взрослыми гостями. Свадебный банкет обернулся массовой потасовкой. Одного из участников госпитализировали, но пострадавший отказался писать заявление.

Разнимать драку пришлось полицейским. Они задержали дебошира и увезли его.
Фото: нейросеть
