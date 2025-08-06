Парализованному псу из Ростовской области ампутируют лапу в питерской клинике

Фото: Юлия Адимова

Парализованному псу из Ростовской области окажут хирургическую помощь в Северной столице. Об этом сообщает портал DonDay, ссылаясь на Юлию Адимову.Ранее пса Митю с параличом нашли в Сальске. Как рассказала Юлия, собаку с поврежденными конечностями впервые заметили еще в сентябре на улице Коломийцева. Однако тогда волонтерам не удалось ее найти. В середине апреля местные жители вновь обнаружили израненного пса. На этот раз собаку удалось поймать и доставить в ветеринарную лечебницу.Первичный осмотр и рентген выявили у Мити перелом задней ноги, таза, трещину, защемление нервов, а также многочисленные гнойные раны. Псу сделали операцию, но швы разошлись, что грозит ампутацией одной конечности.Не теряя надежды, Юлия вместе с ветеринарами отправила снимки и заключение Мити в клинику Санкт-Петербурга.-Врачи из Санкт-Петербурга сообщили, что ампутации одной лапы не избежать, – говорит владелица приюта. – Но есть шанс, что Митя сможет снова ходить.На вторую поврежденную лапу планируется установить титановую конструкцию, что позволит псу свободно передвигаться на трех лапах. В настоящий момент приют собирает средства на операцию для Мити.Предварительно, 8 августа собаку привезут в клинику Санкт-Петербурга для первичного осмотра.