В Ростовской области в 1,5 тыс тонн семян подсолнечника обнаружили семена амброзии

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В Ростовской области сотрудники Россельхознадзора выявили наличие семян амброзии в большой партии семян подсолнечника. Более полутора тысяч тонн подсолнечника, хранившихся на складе предприятия в Зерноградском районе, оказались заражены семенами опасного сорняка.В связи с выявлением карантинного объекта, организация получила официальное предостережение. В настоящее время вся партия подсолнечника направлена на переработку с использованием технологии, исключающей возможность дальнейшего распространения семян сорняка.Стоит подчеркнуть, что амброзия полыннолистная представляет собой серьезную угрозу для сельского хозяйства. Корневая система этого растения истощает почву, лишая её питательных веществ, а сам сорняк обладает высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям, таким как засуха и переувлажнение. Семена амброзии сохраняют свою жизнеспособность в почве на протяжении десятилетий, а пыльца растения является сильным аллергеном для многих людей.Чаще всего от вредоносного сорняка страдают яровые хлеба и пропашные культуры. Зараженную амброзией продукцию нельзя вывозить за пределы региона и страны.