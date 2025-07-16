Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жители Красного Сулина обеспокоены в связи с цветением реки Гнилуши

Жители Красного Сулина обеспокоены в связи с цветением реки Гнилуши
Жители Красного Сулина выражают обеспокоенность в связи с цветением реки. Об этом сообщают местные жители.

Река Гнилуша протекает по территории Красносулинского района. Она является левым притоком реки Кундрючьей, которая, в свою очередь, впадает в Дон. Однако водный объект находится в ужасном состоянии.

Вся поверхность реки покрыта светло-зелёными пятнами. Это свидетельствует о чрезмерном размножении микроскопических водорослей и цианобактерий и сказывается на обитателях реки.

Как отметил местный житель, реку уже не чистили много лет. Она вся грязная.

Одна из причин, которая может привести к такому цветению, — это нерегулируемый сброс сточных вод. Недавно Министерство природных ресурсов и экологии региона зафиксировало сброс неочищенных сточных вод в реку Кундрючью.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.