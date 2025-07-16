Жители Красного Сулина обеспокоены в связи с цветением реки Гнилуши

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Жители Красного Сулина выражают обеспокоенность в связи с цветением реки. Об этом сообщают местные жители.Река Гнилуша протекает по территории Красносулинского района. Она является левым притоком реки Кундрючьей, которая, в свою очередь, впадает в Дон. Однако водный объект находится в ужасном состоянии.Вся поверхность реки покрыта светло-зелёными пятнами. Это свидетельствует о чрезмерном размножении микроскопических водорослей и цианобактерий и сказывается на обитателях реки.Как отметил местный житель, реку уже не чистили много лет. Она вся грязная.Одна из причин, которая может привести к такому цветению, — это нерегулируемый сброс сточных вод. Недавно Министерство природных ресурсов и экологии региона зафиксировало сброс неочищенных сточных вод в реку Кундрючью.