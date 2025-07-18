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Минприроды не выявило загрязнений в «цветущей» реке в Красном Сулине

Минприроды не выявило загрязнений в «цветущей» реке в Красном Сулине
Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области после публикаций СМИ о загрязнении реки Гнилуши в Красном Сулине обратило внимание на ситуацию.

Специалисты провели обследование и выяснили, что поверхность реки приобрела светло-зелёный оттенок. Это свидетельствует о бурном размножении водорослей и бактерий. Вероятной причиной такого явления могло стать попадание в реку сточных вод из канализации.

Однако в ходе проверки факт сброса сточных вод не подтвердился. Эксперты также дали объяснение изменения цвета реки. Из-за высоких температур воздуха началось активное размножение сине-зелёных водорослей.

Подобные природные явления часто происходят в степных реках в период летней межени.
Фото: соцсети
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