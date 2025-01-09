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В ходе СВО погиб 33-летний младший сержант из Ростовской области

В ходе СВО погиб 33-летний младший сержант из Ростовской области

В ходе проведения специальной военной операции погиб 33-летний военнослужащий, уроженец Ростовской области. Александр Шунькин считался пропавшим без вести с 15 октября 2024 года.

Он родился в поселке Тарасовский и добровольно вступил в ряды вооруженных сил после начала спецоперации. Его распределили в часть № 22265, которая входит в состав 150-й мотострелковой дивизии, где он служил в разведывательном подразделении. Сослуживцы прозвали его «Призрак» из-за татуировки с этим словом на руке.

Александр поддерживал регулярную связь с семьей, рассказывая о службе и выполняемых заданиях. Последний раз он связался с родными 9 октября, сообщив, что 10 октября отправляется на выполнение боевой миссии. После этого связь с ним прервалась, и с 15 октября он был официально признан пропавшим без вести.

Родные активно искали Александра, обращаясь за помощью к поисковым отрядам и волонтерам. Позже им сообщили трагическую новость: военнослужащий погиб 15 октября. Обстоятельства его гибели не разглашаются.
Фото: Соцсети
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