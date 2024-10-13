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В зоне СВО погиб уроженец Ростовской области, которого считали пропавшим без вести больше года

В зоне СВО погиб уроженец Ростовской области, которого считали пропавшим без вести больше года
В зоне СВО погиб житель Ростовской области, который числился более года пропавшим без вести. Сообщение о смерти 30-летнего Владимира Забулдыгина дошло до его семьи в начале октября.

Владимир жил в городе Зверево. По информации его родственников, в феврале 2023 года он вступил в ряды участников специальной военной операции. Его направили в воинскую часть 29331, полк 1102, третью роту, 240-й батальон. В последний раз Владимир связывался с родными 30 мая прошлого года из района Бахмута.

Целый год его семья пыталась установить его местонахождение. Только в начале октября стало известно, что Владимир Забулдыгин погиб в результате обстрела.

У него остались маленькая дочь и жена.

Похороны бойца состоялись в родном Зверево 11 октября.
Фото: Близкие Владимира Забулдыгина
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