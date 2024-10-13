В зоне СВО погиб уроженец Ростовской области, которого считали пропавшим без вести больше года

Фото: Близкие Владимира Забулдыгина

В зоне СВО погиб житель Ростовской области, который числился более года пропавшим без вести. Сообщение о смерти 30-летнего Владимира Забулдыгина дошло до его семьи в начале октября.Владимир жил в городе Зверево. По информации его родственников, в феврале 2023 года он вступил в ряды участников специальной военной операции. Его направили в воинскую часть 29331, полк 1102, третью роту, 240-й батальон. В последний раз Владимир связывался с родными 30 мая прошлого года из района Бахмута.Целый год его семья пыталась установить его местонахождение. Только в начале октября стало известно, что Владимир Забулдыгин погиб в результате обстрела.У него остались маленькая дочь и жена.Похороны бойца состоялись в родном Зверево 11 октября.