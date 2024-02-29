В ходе СВО погиб 45-летний боец из Ростовской области

Фото: соцсети.

Боец из Ростовской области погиб в ходе спецоперации. Сергей Денисов четыре месяца считался пропавшим без вести.Мужчина жил с семьей в городе Волгодонске. Когда началась СВО, он отправился на фронт, служил в мотострелковом батальоне 114-й бригады. Последний раз он общался с родными по телефону 9 октября. С тех пор — ни звонков, ни сообщений. С 14 октября он попал в список без вести пропавших.Супруга и дочь Сергея до последнего надеялись, что он жив. Родные распространяли в соцсетях ориентировку на мужчину. Однако в январе оказалось, что все это время он был мертв. Боец не дожил до 46-летия пару недель.