Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону четвертые сутки ищут 15-летнюю школьницу

На Дону четвертые сутки ищут 15-летнюю школьницу
В Ростовской области полицейские четвертые сутки разыскивают 15-летнюю Радмилу Курмахмаеву. Школьница ушла из дома в станице Багаевской 16 сентября и до сих пор не вернулась.

Несовершеннолетняя Радмила ранее состояла на учете в ПДН, сообщили в ОМВД РФ по Багаевскому району. Она часто уходила из дома более чем на сутки.

У девушки темные волосы и короткая стрижка. Она была одета в зауженные к низу брюки, темную кофту с капюшоном и белые кроссовки. При себе у школьницы был смартфон «Алькатель» с абонентским номером: 8-952-419-14-56.

Если вам что-либо известно о местонахождении Радмилы Курмахмаевой, сообщите по номеру: 8-928-120-77-75.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.