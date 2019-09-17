На Дону четвертые сутки ищут 15-летнюю школьницу



В Ростовской области полицейские четвертые сутки разыскивают 15-летнюю Радмилу Курмахмаеву. Школьница ушла из дома в станице Багаевской 16 сентября и до сих пор не вернулась.



Несовершеннолетняя Радмила ранее состояла на учете в ПДН, сообщили в ОМВД РФ по Багаевскому району. Она часто уходила из дома более чем на сутки.



У девушки темные волосы и короткая стрижка. Она была одета в зауженные к низу брюки, темную кофту с капюшоном и белые кроссовки. При себе у школьницы был смартфон «Алькатель» с абонентским номером: 8-952-419-14-56.



Если вам что-либо известно о местонахождении Радмилы Курмахмаевой, сообщите по номеру: 8-928-120-77-75.