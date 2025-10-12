На Дону уже третьи сутки ищут пропавшую без вести 15-летнюю школьницу

Фото: Национальный центр помощи Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону продолжаются поиски пропавшей без вести пятнадцатилетней школьницы. Уже три дня нет известий о местонахождении Анастасии Кауновой, исчезнувшей 9 октября.В тот день приблизительно в 18:30 девушка вышла из дома, расположенного на улице Таганрогской, чтобы совершить прогулку. Обеспокоенные родственники заволновались, когда она не вернулась в оговоренное время. Предприняв самостоятельные поиски, которые не принесли результатов, семья обратилась за помощью в правоохранительные органы. Впоследствии к розыску подключились добровольцы.Рост девушки составляет около 150 сантиметров, телосложение худощавое. У Анастасии длинные, темные волосы и карие глаза. Особая примета – татуировка в виде крестика на правой кисти.В день исчезновения на Анастасии были надеты черные ботинки на платформе, серые джинсы с накладными карманами, светлый свитер и темная толстовка с белым принтом.Если вам знакома девочка, изображенная на фотографии, или у вас есть какая-либо информация о возможном ее местонахождении, пожалуйста, позвоните по телефону: 8-928-158-36-12.