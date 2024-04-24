В Донецке Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 12-летнего ученика

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В Донецке Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" по факту гибели 12-летнего ученика.Инцидент произошел 24 апреля в школе № 20. По информации источников DonDay, во время урока физкультуры ученик начальной школы наклонился, чтобы завязать шнурки. Мальчик почувствовал головокружение и потерял сознание. Сотрудники образовательного учреждения вызвали медиков, но было уже поздно. Мальчик скончался.Прокуратура Ростовской области провела проверку.- В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры.