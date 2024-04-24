Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Донецке Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 12-летнего ученика

В Донецке Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 12-летнего ученика
В Донецке Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" по факту гибели 12-летнего ученика.

Инцидент произошел 24 апреля в школе № 20. По информации источников DonDay, во время урока физкультуры ученик начальной школы наклонился, чтобы завязать шнурки. Мальчик почувствовал головокружение и потерял сознание. Сотрудники образовательного учреждения вызвали медиков, но было уже поздно. Мальчик скончался.

Прокуратура Ростовской области провела проверку.

- В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.