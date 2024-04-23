По факту гибели 40-летнего рабочего в коллекторе в Таганроге завели уголовное дело

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По факту гибели 40-летнего рабочего в канализационном коллекторе в Таганроге завели уголовное дело. Трагедия произошла 22 апреля.По данным портала Donday, на улице 1-я Котельная бригада занималась промывкой и очисткой канализационного котлована. В коллекторе находились двое рабочих. Один из них надышался ядовитыми газами и погиб. Другой рабочий был госпитализирован в тяжелом состоянии.По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».- Ход расследования уголовного дела взят на контроль, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.