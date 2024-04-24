В Ростовской области школьник умер на уроке физкультуры

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В городе Донецке Ростовской области школьник умер на уроке физкультуры. Происшествие случилось днем 24 апреля в школе № 20. Об этом сообщает портал Donday.ru.По информации портала, во время урока обучающийся пятого класса наклонился, чтобы завязать шнурки. Неожиданно мальчику стало плохо, и он потерял сознание. На место происшествия вызвали медиков. Однако прибывшие врачи не смогли его реанимировать, им оставалось только констатировать смерть ребенка.Тело мальчика забрали на экспертизу для выяснения причины смерти. На месте работают следователи. Предварительно, у ребенка не было хронических и других заболеваний.