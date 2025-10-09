В четвертый раз с торгов реализуют спецтехнику строительной компании из Ростовской области

Фото: Нейросеть

В Ростовской области на очередных торгах выставляют на продажу специальную технику строительной фирмы. Объявление об аукционе размещено в едином реестре данных о банкротствах.С молотка уходят трактор, пара трубоукладчиков и гидромонитор. Суммарная начальная цена четырех позиций — от 2,7 миллиона рублей.Подать заявку на участие в торгах разрешено в период с 17 октября до 10 декабря. Стоит отметить, что это уже четвертая попытка распродать активы. На предыдущих торгах эти лоты предлагали за 4,5 миллиона рублей. Один трубоукладчик тогда удалось реализовать, а остальное имущество осталось непроданным из-за нехватки желающих.Общество с ограниченной ответственностью «АКСАЙСКИЙ ПОДВОДНИК» признали банкротом в январе 2021 года в связи с задолженностями перед кредиторами. Фирма была основана в июне 2008 года в Аксае. Она специализировалась на выполнении подводных работ, включая водолазные операции.