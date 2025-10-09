ХК "Ростов" проиграл "Рубину" со счетом 1:2

Фото: ХК Ростов

В хоккейном матче, прошедшем сегодня, 9 октября, в рамках ВХЛ, ростовский хоккейный клуб потерпел поражение от «Рубина».Игра между командами прошла на льду ростовской арены. Первый игровой отрезок не выявил лидера, завершившись без заброшенных шайб. Переломным стал второй период, в котором тюменские хоккеисты дважды поразили ворота хозяев льда, отличились Кошурников и Петраков.Хоккеисты из Ростова смогли ответить лишь одной заброшенной шайбой. В заключительном периоде Ярослав Сергеевский сумел реализовать момент и сократить отставание в счете.Финальный свисток зафиксировал победу «Рубина» со счетом 2:1.После этой игры «Ростов» располагается на 23-й позиции из 32 в турнирной таблице российского чемпионата.