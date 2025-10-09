Новости
ХК "Ростов" проиграл "Рубину" со счетом 1:2

В хоккейном матче, прошедшем сегодня, 9 октября, в рамках ВХЛ, ростовский хоккейный клуб потерпел поражение от «Рубина».

Игра между командами прошла на льду ростовской арены. Первый игровой отрезок не выявил лидера, завершившись без заброшенных шайб. Переломным стал второй период, в котором тюменские хоккеисты дважды поразили ворота хозяев льда, отличились Кошурников и Петраков.

Хоккеисты из Ростова смогли ответить лишь одной заброшенной шайбой. В заключительном периоде Ярослав Сергеевский сумел реализовать момент и сократить отставание в счете.

Финальный свисток зафиксировал победу «Рубина» со счетом 2:1.

После этой игры «Ростов» располагается на 23-й позиции из 32 в турнирной таблице российского чемпионата.
Фото: ХК Ростов
