В Ростовской области на аукцион выставлено имущество строительной фирмы за 6,8 млн

В Ростовской области на аукцион выставлено имущество строительной фирмы общей стоимостью 6,8 миллиона рублей. Объявление о предстоящих торгах размещено на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Среди лотов, выставленных на продажу, значатся понтоны и комплектующие к ним, автотранспорт, трубоукладчики, трактор и экскаватор. Начальная цена всех активов составляет 6,8 миллиона рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 26 сентября. При этом аукцион по продаже экскаватора будет проходить до 22 октября.

ООО «АКСАЙСКИЙ ПОДВОДНИК» было признано банкротом в январе 2021 года из-за задолженности перед кредиторами. Компания была зарегистрирована в городе Аксае в июне 2008 года. Основным видом деятельности организации являлось выполнение подводных, в том числе водолазных, работ.
Фото: Нейросеть
