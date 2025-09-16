В Ростовской области на аукцион выставлено имущество строительной фирмы за 6,8 млн

Фото: Нейросеть

В Ростовской области на аукцион выставлено имущество строительной фирмы общей стоимостью 6,8 миллиона рублей. Объявление о предстоящих торгах размещено на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.Среди лотов, выставленных на продажу, значатся понтоны и комплектующие к ним, автотранспорт, трубоукладчики, трактор и экскаватор. Начальная цена всех активов составляет 6,8 миллиона рублей.Заявки на участие в торгах принимаются до 26 сентября. При этом аукцион по продаже экскаватора будет проходить до 22 октября.ООО «АКСАЙСКИЙ ПОДВОДНИК» было признано банкротом в январе 2021 года из-за задолженности перед кредиторами. Компания была зарегистрирована в городе Аксае в июне 2008 года. Основным видом деятельности организации являлось выполнение подводных, в том числе водолазных, работ.