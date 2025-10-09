В Ростовской области грибники сообщили о первых синеножках

Фото: рр

В Ростовской области появились первые синеножки. Об этом любители «тихой охоты» рассказали 9 октября в социальных сетях.По их словам, с середины сентября в регионе активно растут грузди — за полчаса грибники наполняют 75-литровые ведра. Однако до начала октября никому не удавалось найти знаменитый осенний гриб — синеножку.После прошедших проливных дождей первый экземпляр обнаружили в Багаевском районе, а ещё несколько — в Октябрьском. Грибники уверены, что в ближайшее время после дождей в области появится ещё больше осенних грибов.