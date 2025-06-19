В Ростовской области на торги за 2,9 млн выставили экскаватор строительной компании

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В Ростовской области на аукцион выставлен экскаватор строительной фирмы за 2,9 миллиона рублей. Сведения об аукционе опубликованы на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.Попытка реализации экскаватора "Досан Солар" 2008 года выпуска предпринята за 2 851 200 рублей. Желающие участвовать в аукционе могут подать заявки с 23 июня по 25 июля. Результаты торгов будут объявлены через пять дней после завершения приема заявок.ООО «АКСАЙСКИЙ ПОДВОДНИК» было объявлено банкротом в январе 2021 года из-за непогашенных долгов перед кредиторами. Компания, зарегистрированная в Аксае в июне 2008 года, специализировалась на подводных работах, включая водолазные.