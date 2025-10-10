Новости
Виктория Лопырева стала участницей приключенческого шоу

Ростовчанка Виктория Лопырева приняла участие в приключенческом шоу. Об этом она рассказала в своих соцсетях 7 октября.

«Форт Боярд» это русская версия популярной французской телевизионной игры. Там участники пытаются выполнить различные задания, чтобы получить главный приз.

- Сто причин не идти и одна, из-за которой оказалась там… где тебе кричат «Цепляй страховку и проходи испытание!»,- пишет Лопырева.

Напомним, что ранее ростовчанка уже участвовала в шоу «Последний герой». После этого пообещала себе не участвовать в подобных шоу, но передумала.
Фото: Соцсети.
