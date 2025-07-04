В Ростовской области на торги за 4,5 млн выставили технику строительной компании

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На аукцион выставлена специализированная строительная техника предприятия из Ростовской области, начальная цена которой составляет 4,5 миллиона рублей. Сведения о предстоящей продаже размещены на портале, содержащем информацию о банкротствах.В перечень имущества, предлагаемого к продаже, входят трактор, пара трубоукладчиков и гидромонитор. Начальная цена за все четыре позиции составляет 4,5 миллиона рублей.Зарегистрироваться для участия в торгах можно в период с 7 июля по 8 августа. Результаты аукциона будут объявлены через пять дней после завершения приема заявок от участников.ООО «АКСАЙСКИЙ ПОДВОДНИК» было признано банкротом в январе 2021 года из-за имеющихся задолженностей перед кредиторами. Компания зарегистрирована в июне 2008 года в городе Аксае. Основным видом деятельности организации было выполнение подводных, в том числе водолазных, работ.