В центре Ростова жители остались без света из-за коммунальной аварии
Центр Ростова обесточило из-за коммунальной аварии. Об отключениях сообщили специалисты Донэнерго.
Нарушение в сети случилось около 12:10. Из-за коммунальной аварии света нет: на Большой Садовой, проспекта Буденновского, Шаумяна, Московской, Пушкинской.
Специалисты уже пытаются устранить аварию. Ориентировочно, электроснабжение должны восстановить к 15:00.
Напомним, сразу несколько районов Ростова остались без воды 27 февраля. Полностью вернуть водоснабжение пообещали с 17:00 до 18:00.