В Ростове из-за коммунальной аварии жители остались без света

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии жители остались без света. Об этом сообщили в региональном департаменте ЖКХ и энергетики.Авария на сети случилась около 10:20. Из-за этого несколько улиц оказались обесточены, в том числе света нет в границах: ул. Магнитогорская, пер. Аэроклубовский, ул. Кузнечная, ул. Портовая, пер. 3-й Поселковый, ул. 1-я Круговая, ул. Матросова, пер. Синявский, ул. Коминтерна, ул. Минаева, ул. 2-я Володарского, пер. 2-й Поселковый, пер. 1-й Поселковый, ул. Войкова, пер. Пограничный, пер. Флотский, ул. Циолковского, ул. Набережная, ул. Судостроительная, пер. Туристский.Ориентировочно электроснабжение должны восстановить к 13:30.