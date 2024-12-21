На продажу выставлен старинный дом в центре Ростова
На продажу выставлен старинный дом в центре Ростова-на-Дону. Информация размещена на одном из популярных сайтов объявлений.
Здание находится по адресу: проспект Буденовский, 27. Его площадь составляет 2004,8 квадратных метра. Дом оценивают в 250 милионов рублей. Согласно данным из открытых источников, дом был возведен в начале XX века, но в годы Великой Отечественной войны подвергся значительным разрушениям, сохранился лишь фасад.
В 1949 году архитектор Владимир Леонтьев разработал проект восстановления здания. Раньше там располагалась административное здание конторы «Заготзерно».
С 1998 года дом признан объектом культурного наследия России регионального значения.
Следует отметить, что это уже не первая попытка продать историческое здание.