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На продажу выставлен старинный дом в центре Ростова

На продажу выставлен старинный дом в центре Ростова
На продажу выставлен старинный дом в центре Ростова-на-Дону. Информация размещена на одном из популярных сайтов объявлений.

Здание находится по адресу: проспект Буденовский, 27. Его площадь составляет 2004,8 квадратных метра. Дом оценивают в 250 милионов рублей. Согласно данным из открытых источников, дом был возведен в начале XX века, но в годы Великой Отечественной войны подвергся значительным разрушениям, сохранился лишь фасад.

В 1949 году архитектор Владимир Леонтьев разработал проект восстановления здания. Раньше там располагалась административное здание конторы «Заготзерно».

С 1998 года дом признан объектом культурного наследия России регионального значения.

Следует отметить, что это уже не первая попытка продать историческое здание.
Фото: Авито
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