Фото: Авито

На продажу выставлен старинный дом в центре Ростова-на-Дону. Информация размещена на одном из популярных сайтов объявлений.Здание находится по адресу: проспект Буденовский, 27. Его площадь составляет 2004,8 квадратных метра. Дом оценивают в 250 милионов рублей. Согласно данным из открытых источников, дом был возведен в начале XX века, но в годы Великой Отечественной войны подвергся значительным разрушениям, сохранился лишь фасад.В 1949 году архитектор Владимир Леонтьев разработал проект восстановления здания. Раньше там располагалась административное здание конторы «Заготзерно».С 1998 года дом признан объектом культурного наследия России регионального значения.Следует отметить, что это уже не первая попытка продать историческое здание.