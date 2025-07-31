В центре Ростова за 720 млн продают старинное здание бывшего Главпочтамта

Фото: pastvu.com

В Ростове-на-Дону выставлен на продажу исторический объект недвижимости – бывшее здание Главпочтамта, оцененное в 720 миллионов рублей. Информация о продаже размещена на популярном интернет-сайте объявлений.Речь идет о четырехэтажном коммерческом здании, расположенном по адресу: Соборный переулок, дом 24. За указанную сумму предлагается приобрести этот исторический особняк вместе с прилегающим земельным участком.Важно отметить, что здание, известное ранее как «Почтово-телеграфное ведомство», имеет статус охраняемого объекта культурного наследия. Особняк был построен в конце XIX века по проекту архитектора и инженера Смирнова.Около ста лет в этом здании функционировало почтово-телеграфное учреждение, или Главпочтамт. В 1998 году Главпочтамт был перенесен на проспект Соколова, а старое здание было признано нуждающимся в ремонте. Однако снос здания не планировался, и в дальнейшем оно было сдано в аренду под магазины и офисы.