Жители Батайска пожаловались на грязную воду, которая течет из кранов

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У жителей Батайска потекла грязная вода из кранов. Об этом горожане сообщили в социальных сетях 26 февраля.С проблемой столкнулись жильцы ЖК «Новая Пальмира». По словам местных жителей, мутная вода течет из кранов уже несколько дней. Возможно, причиной того, что жидкость приобретает такой цвет, являются изношенные трубы.Использовать такую воду как для питья, так и для бытовых вопросов нельзя. Жителям приходится мириться с отвратительным качеством водоснабжения.