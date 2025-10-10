Новости
Усиленная двумя игроками из «Ростова» Сборная России одержала победу над Ираном

В товарищеской встрече, прошедшей в Волгограде 10 октября, российская сборная одержала победу над командой Ирана.

В предварительном списке игроков оказались три представителя «Ростова». В основной состав вышли Виктор Мелехин и Илья Вахания, а Константин Кучаев начал матч на скамейке запасных.

За иранскую сторону также играл спортсмен Мохаммад Мохеби, также представляющий донской клуб. Тем не менее, ни одному из игроков «Ростова» не удалось забить гол в этом матче.

В составе российской команды отличились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков, оба игрока «Локомотива», забив по одному мячу.

Иранской команде удалось отыграть один гол.

Финальный счет матча – 2:1 в пользу России.
Фото: Сборная России
