Усиленная двумя игроками из «Ростова» Сборная России одержала победу над Ираном

Фото: Сборная России

В товарищеской встрече, прошедшей в Волгограде 10 октября, российская сборная одержала победу над командой Ирана.В предварительном списке игроков оказались три представителя «Ростова». В основной состав вышли Виктор Мелехин и Илья Вахания, а Константин Кучаев начал матч на скамейке запасных.За иранскую сторону также играл спортсмен Мохаммад Мохеби, также представляющий донской клуб. Тем не менее, ни одному из игроков «Ростова» не удалось забить гол в этом матче.В составе российской команды отличились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков, оба игрока «Локомотива», забив по одному мячу.Иранской команде удалось отыграть один гол.Финальный счет матча – 2:1 в пользу России.