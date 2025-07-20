Полноводные реки образовались в центре Ростова после мощного ливня

Фото: Donday

Обильные дожди привели к затоплениям в Ростове, что подтверждается фотографиями и видео, размещенными порталом DonDay.После засушливого периода на донскую столицу обрушился сильный ливень. В центре Ростова, на перекрестке улицы Советской и 14-й Линии, образовалось значительное скопление воды.Сильный дождь очень быстро превратил дороги в реки. Скорее всего, пешеходам придется намочить ноги, чтобы перейти улицу.Напомним, что до конца суток 20 июля в донском регионе действует штормовое предупреждение из-за непогоды.