Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Полноводные реки образовались в центре Ростова после мощного ливня

Полноводные реки образовались в центре Ростова после мощного ливня

Обильные дожди привели к затоплениям в Ростове, что подтверждается фотографиями и видео, размещенными порталом DonDay.

После засушливого периода на донскую столицу обрушился сильный ливень. В центре Ростова, на перекрестке улицы Советской и 14-й Линии, образовалось значительное скопление воды.

Сильный дождь очень быстро превратил дороги в реки. Скорее всего, пешеходам придется намочить ноги, чтобы перейти улицу.

Напомним, что до конца суток 20 июля в донском регионе действует штормовое предупреждение из-за непогоды.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.