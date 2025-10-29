Девять лет колонии дали экс-замначальнику тыла Росгвардии в Ростове за взятку

Фото: Следком

Военный суд Ростовского-на-Дону вынес приговор по делу о коррупции, в центре которого оказался экс-заместитель начальника тыла Росгвардии Мирза Мирзаев. Об этом проинформировали в пресс-службе Главной военной прокуратуры.Согласно материалам дела, в период с августа 2023-го по июль 2024 года от представителя фирмы, осуществлявшей государственный заказ на поставку модульных сооружений для нужд ведомства, генерал-майору запаса было передано более 140 миллионов рублей в виде неправомерного вознаграждения.Взамен на полученные деньги Мирзаев обещал указанной компании поддержку, особые условия предоплаты, упрощенную процедуру приемки поставляемых товаров и избавление от штрафных выплат.Суд постановил конфисковать у осужденного всю сумму нелегально полученных средств. Помимо этого, Мирзаеву запрещено занимать посты в государственных органах в течение пяти лет. Также суд приговорил Мирзаева к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.