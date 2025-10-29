Новости
В ночь на 29 октября в трех районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

В ночь на 29 октября системы противовоздушной обороны отразили нападение беспилотных летательных аппаратов в трёх районах Ростовской области. Об этом проинформировал глава региона Юрий Слюсарь.

По словам губернатора, дежурные средства ПВО успешно отразили атаку дронов в Миллеровском, Каменском и Шолоховском районах. Он также подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, и разрушений на земле не зафиксировано.

Следует отметить, что в течение прошедшей ночи над территорией области были сбиты в общей сложности девять беспилотников. При этом в регионе отменили беспилотную опасность.
Фото: DonDay
