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В центре Ростова хулиганы напали на врачей «скорой»

В центре Ростова хулиганы напали на врачей «скорой»
В центре Ростова-на-Дону несколько человек напали на врачей «скорой помощи». Иницидент произошел около дома 38 по улице Красноармейской. Около 21 часа 1 ноября в полицию поступило сообщение о конфликте. Приехавшие на место правоохранители забрали нарушителей порядка в отделение для дальнейших разбирательств.

По предварительной информации, хулиганы перебрали алкоголя, решили пошутить и вызвали бригаду «скорой помощи». Когда врачи приехали, парни начали выкрикивать нецензурные фразы и полезли в драку.

К счастью, никто из медицинских работников не пострадал.

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