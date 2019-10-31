В центре Ростова хулиганы напали на врачей «скорой»



В центре Ростова-на-Дону несколько человек напали на врачей «скорой помощи». Иницидент произошел около дома 38 по улице Красноармейской. Около 21 часа 1 ноября в полицию поступило сообщение о конфликте. Приехавшие на место правоохранители забрали нарушителей порядка в отделение для дальнейших разбирательств.



По предварительной информации, хулиганы перебрали алкоголя, решили пошутить и вызвали бригаду «скорой помощи». Когда врачи приехали, парни начали выкрикивать нецензурные фразы и полезли в драку.



К счастью, никто из медицинских работников не пострадал.