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В Ростове хулиганы разгромили остановку в центре города

В Ростове хулиганы разгромили остановку в центре города
В Ростове-на-Дону разгромили остановку в центре города. Неизвестные повредили остановочный комплекс на улице Красноармейской. Соответствующие кадры появились в социальных сетях.

Хулиганы повредили остановку «Завод «Рубин». На фотографиях видно, что хулиганы разбили стекла объекта.

Отметим, что такие инциденты – не редкость для донской столицы. Так, в октябре от рук вандалов пострадала остановка на проспекте Стачки, а спустя месяц – остановка «Заводская» на проспекте Шолохова.

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