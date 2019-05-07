В Ростове хулиганы разгромили остановку в центре города



В Ростове-на-Дону разгромили остановку в центре города. Неизвестные повредили остановочный комплекс на улице Красноармейской. Соответствующие кадры появились в социальных сетях.



Хулиганы повредили остановку «Завод «Рубин». На фотографиях видно, что хулиганы разбили стекла объекта.



Отметим, что такие инциденты – не редкость для донской столицы. Так, в октябре от рук вандалов пострадала остановка на проспекте Стачки, а спустя месяц – остановка «Заводская» на проспекте Шолохова.