Полина Диброва готовит громкое заявление о своих отношениях с Романом Товстиком

Фото: соцсети

Полина Диброва на одном из светских мероприятий в разговоре с ведущим Герой Иващенко аккуратно намекнула на возможное расставание с Товстиком. На вопрос журналиста о совместном отдыхе Полина словно не узнала имя бизнесмена и с невозмутимым видом спросила: «Кто это?». Она рассказала, что скоро уедет в отпуск с детьми и отметила, что окончательное решение уже принято — подробности она позже планирует раскрыть лично.— Всё решено, но хотелось бы, чтобы это было от меня, — подчеркнула Полина.Напомним, ранее Полина, бывшая жена Дмитрия Диброва, продемонстрировала в соцсетях роскошные подарки от Романа Товстика: крупное кольцо из белого и желтого золота и новый iPhone 17 ярко-оранжевого цвета. Вероятно, эти дорогие презенты были подарены 50-летним миллиардером.