Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Полина Диброва готовит громкое заявление о своих отношениях с Романом Товстиком

Полина Диброва готовит громкое заявление о своих отношениях с Романом Товстиком

Полина Диброва на одном из светских мероприятий в разговоре с ведущим Герой Иващенко аккуратно намекнула на возможное расставание с Товстиком. На вопрос журналиста о совместном отдыхе Полина словно не узнала имя бизнесмена и с невозмутимым видом спросила: «Кто это?». Она рассказала, что скоро уедет в отпуск с детьми и отметила, что окончательное решение уже принято — подробности она позже планирует раскрыть лично.

— Всё решено, но хотелось бы, чтобы это было от меня, — подчеркнула Полина.

Напомним, ранее Полина, бывшая жена Дмитрия Диброва, продемонстрировала в соцсетях роскошные подарки от Романа Товстика: крупное кольцо из белого и желтого золота и новый iPhone 17 ярко-оранжевого цвета. Вероятно, эти дорогие презенты были подарены 50-летним миллиардером.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.