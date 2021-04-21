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На набережной в Ростове неизвестный сбросил арендованный самокат в реку: видео

На набережной в Ростове неизвестный сбросил арендованный самокат в реку: видео
В Ростове неизвестный сбросил шеренговый (арендованный) электросамокат в реку. Инцидент произошел вечером 22 апреля на улице Береговой.

В соцсетях появилось видео случившегося. На кадрах видно, как мужчина поднял двухколесный транспорт над перилами вдоль набережной. Неизвестный замахнулся и отправил электросамокат в реку Дон.

Зачем ростовчанин это сделал, остается загадкой. Не исключено, что мужчина брал его в аренду и что-то сломал во время поездки. Возможно, он пытался избавиться от улик, чтобы избежать штрафа. Или же самокат стоял брошенным посреди пешеходной зоны и помешал горожанину.

В любом случае мужчине грозит немаленький административный штраф. Как правило, стоимость таких электросамокатов составляет десятки тысяч рублей.

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