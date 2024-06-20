Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В центре Ростова голый мужчина разгуливал по улице, прикрывшись пакетом

В центре Ростова голый мужчина разгуливал по улице, прикрывшись пакетом
В центре Ростова-на-Дону голый мужчина разгуливал по улице голым, прикрывшись пакетом. Раздетого жителя заметили очевидцы на пересечении Семашко и Варфоломеева. Снимки очевидцы опубликовали 20 июня в соцсетях.

По словам горожан, нудист зашел в продуктовый магазин неодетым. Он взял там целлофановые пакеты и смастерил из них трусы. После этого мужчина скрылся в неизвестном направлении.

- Одно не пойму, почему полицию или «скорую» не вызывают, - пишет пользователь в соцсетях.

Многих произошедшее позабавило. Кто-то предположил, что мужчина решил раздеться из-за действия наркотических веществ. Некоторые испугались, что местный житель мог быть опасен для окружающих.

При каких обстоятельствах мужчина решил выйти на улицу голым, не сообщается.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.