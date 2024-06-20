В центре Ростова голый мужчина разгуливал по улице, прикрывшись пакетом

Фото: СоцСети

В центре Ростова-на-Дону голый мужчина разгуливал по улице голым, прикрывшись пакетом. Раздетого жителя заметили очевидцы на пересечении Семашко и Варфоломеева. Снимки очевидцы опубликовали 20 июня в соцсетях.По словам горожан, нудист зашел в продуктовый магазин неодетым. Он взял там целлофановые пакеты и смастерил из них трусы. После этого мужчина скрылся в неизвестном направлении.- Одно не пойму, почему полицию или «скорую» не вызывают, - пишет пользователь в соцсетях.Многих произошедшее позабавило. Кто-то предположил, что мужчина решил раздеться из-за действия наркотических веществ. Некоторые испугались, что местный житель мог быть опасен для окружающих.При каких обстоятельствах мужчина решил выйти на улицу голым, не сообщается.