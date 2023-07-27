Жители Ростова заметили в центре города мужчину, разгуливающего голым по улице

Фото: СоцСети

В Ростове мужчина разгуливал по улице абсолютно голым. Кадры обнаженного горожанина местные жители опубликовали 27 июля в соцсетях.Мужчину заметили пешеходы на проспекте Ворошиловском, возле дома № 5. Фото нудиста быстро разлетелись на просторах интернета. На снимках видно, что мужчина идет в очках, с рюкзаком, но без одежды.- Не вовремя муж из командировки вернулся, вот товарищ и десантировался, с чем мог, - пошутили пользователи в комментариях.Некоторые предположили, что мужчина разгуливал по улицам голым из-за сильной жары в Ростове. Вероятно, местный житель не стерпел высокую температуру в донской столице и разделся.Добавим, что ранее синоптики прогнозировали повышение температуры до +37 градусов. Уже на выходных столбики термометров должны упасть до +26 градусов.По каким причинам мужчина разгуливал обнаженным в центре города, не сообщается.