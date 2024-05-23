В Батайске мужчина голый разгуливал по улицам

Фото: DonDay.ru.

В городе Батайске Ростовской области голый мужчина разгуливал по улицам в южной части города. Обнаженный житель попал в объективы камер 22 мая.Как сообщают очевидцы, нудист гулял по улице Ключевой. Недалеко от машинной станции он спрятался за деревом и начал себя ублажать. Снимки быстро разлетелись в соцсетях. В комментариях горожане восприняли ситуацию с иронией.- Не осуждайте его, в Батайске было так жарко, что я сам был готов выйти в одних шлепках, — пошутил пользователь сети.Однако некоторых поведение неизвестного смутило. Люди решили, что он изрядно выпил или находился под сильнодействующими веществами.- Какой кошмар, по этой улице много детей ходит, — написала батайчанка.Добавим, что в законодательстве нет какого-либо запрета для голого променада. Однако чаще всего такое поведение квалифицируют как мелкое хулиганство. Наказание предполагает штраф до тысячи рублей или административный арест до 15 суток.