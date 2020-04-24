В ближайшие часы дончане смогут наблюдать крупный астероид

Орбита астероида 1998 OR2 (белая линия)

Жители Ростовской области смогут наблюдать приближающееся к Земле небесное тело. В ночь и в течение дня 29 апреля астероид 1998 OR2 окажется максимально близко к нашей планете.Руководитель донской астрономической обсерватории Валерий Тупицын рассказал, что расстояние от нас до астероида составит 6 миллионов километров, тогда как безопасной считается дистанция 7,4 миллиона километра. Однако эксперт успокоил дончан: бояться нечего, опасности для Земли нет. Это расстояние в 16 раз больше, чем расстояние от нас до Луны. Небесное тело является довольно крупным — его диаметр составляет от 1,8 до 4,1 километра.Несмотря на свой внушительный размер, астероид 1998 OR2 нельзя будет разглядеть невооружённым взглядом. Любителям астрономии придётся воспользоваться восьми- или шестидюймовым телескопом. Визуально небесное тело будет похоже на медленно движущуюся звезду. В следующий раз он приблизится к Земле в 2079 году. Тем, у кого нет специального оборудования, не стоит отчаиваться: компания Virtual Telescope Project организует прямую трансляцию.