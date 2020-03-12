В апреле жители Ростовской области смогут наблюдать крупный пролетающий астероид



В конце апреля мимо Земли пролетит астероид 1998 OR2. Наблюдать за небесным объектом жители Ростовской области смогут 29 апреля, когда он максимально приблизится к планете.



Расстояние от нас до астероида составит 6 миллионов километров, что почти в 16 раз больше, чем расстояние до Луны. По данным экспертов, безопасным считается дистанция 7,4 миллиона километров, но апрельский астероид, хоть и пролетит намного ближе, не несёт Земле опасности. Диаметр небесного тела составляет от 1,8 до 4,1 километра. Невооружённым взглядом его нельзя будет разглядеть, но будет достаточно вооружиться шестидюймовым или восьмидюймовым телескопом. Для тех, у кого нет специальной оптики, организация Virtual Telescope Project запустит прямую трансляцию.



Орбита астероида 1998 OR2 (белая линия)

Руководитель Донской астрономической обсерватории Валерий Тупицын рассказал, что визуально астероид будет похож на медленно движущуюся звезду. В следующий раз астероид приблизится так близко к Земле только в 2079 году.



Астероид открыли в 1998 году. Изначально его классифицировали как потенциально опасный объект, который может столкнуться с Землёй. Однако сейчас специалисты NASA вычеркнули его из этого списка.