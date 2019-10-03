Жители Ростова смогут увидеть метеорный поток Дракониды



Метеорный поток Дракониды можно будет наблюдать в небе над Ростовской областью. Дракониды представляют собой мелкие частицы кометы Джакобини—Циннера. Земля каждый год в начале октября пересекает этот поток. На сей раз его пик придётся в ночь на 9 октября. Наблюдать его можно за неделю до и неделю после «максимума».



Осколки кометы, попадая в атмосферу нашей планеты, сгорают. Вспыхивая, небесное тело проносится по небесному своду — это мы и называем падающей звездой. Небо над городам засвечено иллюминацией, поэтому здесь мало шансов увидеть метеор. Желающим наблюдать Дракониды советуют выезжать за город. В ночные часы им может посчастливиться увидеть с десяток крупных метеоров.



Небесные тела будут пересекать небосвод на фоне созвездия Дракона. Оно находится рядом с Большой и Малой Медведицами.



Как рассказал руководитель Донской астрономической обсерватории Валерий Тупицын, наблюдателям может посчастливиться увидеть мощные болиды. Это очень яркие и крупные метеоры, которые довольно долго летят по небу, пока не сгорят. Они встречаются довольно редко и представляют интерес для любителей астрономии.



Следующее интересное явление, которое смогут наблюдать дончане, - поток Геминиды. Его пик придётся на середину ноября.