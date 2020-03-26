В апреле ростовчане смогут увидеть второе суперлуние



Жители Ростова-на-Дону в апреле смогут наблюдать редкое и крайне красивое астрономическое явление. В небе над городом взойдёт Суперлуна.



- Увидеть земной спутник во всей его красе можно будет в ночь на 8 апреля. В этот день совпадут полнолуние и суперлуние (в этот момент небесное тело будет находиться в перигее — самой близкой точке к Земле). Яркость лунного диска будет примерно на 30% больше обычного, диаметр — на 15%. Его размеры даже превзойдут мартовские. Таким образом, землянам в 2020 году посчастливится два месяца подряд наблюдать суперлуния. Больше в текущем году их не будет, - сообщил руководитель Донской астрономической обсерватории Валерий Тупицын. - Близость небесного объекта позволит без специальных приборов рассмотреть его поверхность. В телескоп же или бинокль зрелище будет в тысячу крат красивее.



Есть большая вероятность, что визуально земной спутник приобретёт розовый или оранжевый оттенки. Это происходит из-за микрочастиц пыли в атмосфере нашей планеты.



Стоит отметить, что в период полнолуния и суперлуния у многих людей ухудшается физическое и психическое состояние.



Ранее сообщалось, что любители астрономии смогут в конце апреля наблюдать пролетающий мимо Земли астероид. Он максимально приблизится к планете 29-го числа.

