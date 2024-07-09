В Батайске после пожара в четырехэтажке ввели режим ЧС

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В Батайске на месте сгоревшего четырехэтажного дома ввели режим чрезвычайной ситуации. Пожар случился 9 июля на улице Ворошилова, 11.Здание отключили от электричества, водоснабжения и газа, а жильцов расселили. Собственникам и квартирантам, которые остались без крыши над головой, по необходимости предоставят ночлег и развернут пункты временного содержания.- В доме №11 на улице Ворошилова 84 квартиры, в которых прописано 139 человек. Жильцам пострадавшего дома будут назначены единовременные выплаты, — заявил глава администрации Батайска Роман Волошин.Четырехэтажку оцепили полицейские. Сотрудники будут дежурить у дома, чтобы в подъезды не вошел никто из посторонних., что пожар вспыхнул около 13:00. За несколько часов пламя охватило около 700 квадратных метров. На месте ЧП работали более 80 спасателей. Огонь потушили ближе к 19:00.