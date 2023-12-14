Крупный пожар на Сельмаше потушили спустя три часа
В Ростове потушили крупный пожар в микрорайоне Сельмаш. Происшествие случилось 14 декабря около 16:30.
Огонь вспыхнул на улице Лянде,13. Пламя охватило сразу три частных дома. В него поднялся огромный столб дыма, а заврево от пламени было видно за несколько кварталов.
На вызов приехали более 40 спасателей на 11 автоцистернах. Они локализовали пожар на площади около 500 квадртных метров. Полностью победить стихию удалось примерно к 19:30.
- В происшествии никто не пострадал. Причины ЧП устанавливаются, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.