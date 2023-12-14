Крупный пожар на Сельмаше потушили спустя три часа

Фото: Тютина

В Ростове потушили крупный пожар в микрорайоне Сельмаш. Происшествие случилось 14 декабря около 16:30.Огонь вспыхнул на улице Лянде,13. Пламя охватило сразу три частных дома. В него поднялся огромный столб дыма, а заврево от пламени было видно за несколько кварталов.На вызов приехали более 40 спасателей на 11 автоцистернах. Они локализовали пожар на площади около 500 квадртных метров. Полностью победить стихию удалось примерно к 19:30.- В происшествии никто не пострадал. Причины ЧП устанавливаются, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.