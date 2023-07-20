В Батайске на Промышленной случился крупный пожар
В городе Батайске случился крупный пожар. На улице Промышленной № 19 горел мусор.
По предварительным данным, огонь вспыхнул около 23 часов. За несколько минут пламя разгорелось на площади 250 квадратных метров. В небо поднялись клубы дыма, которые заметили даже в соседних населенных пунктах. Ветер разнес дым по всему Южному микрорайону. Испуганные жители вызвали на место спасателей.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что для тушения огня привлекли восемь спасателей на двух автоцистернах.