В Батайске на Промышленной случился крупный пожар

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В городе Батайске случился крупный пожар. На улице Промышленной № 19 горел мусор.По предварительным данным, огонь вспыхнул около 23 часов. За несколько минут пламя разгорелось на площади 250 квадратных метров. В небо поднялись клубы дыма, которые заметили даже в соседних населенных пунктах. Ветер разнес дым по всему Южному микрорайону. Испуганные жители вызвали на место спасателей.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что для тушения огня привлекли восемь спасателей на двух автоцистернах.