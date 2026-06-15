Фото: Соцсети

«Рено Логан» задымился из-за короткого замыкания во время движения в Ростове-на-Дону. Очевидцы успели запечатлеть происшествие и опубликовали кадры в социальных сетях.ЧП случилось днем 14 июня около дома № 51 по улице Закруткина. По информации ГУ МЧС России по Ростовской области, причиной задымления стало короткое замыкание в иномарке. К счастью, возгорания удалось избежать.На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. В ликвидации последствий короткого замыкания участвовали одна пожарная машина и пять специалистов.