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«Рено Логан» задымился из-за короткого замыкания во время движения в Ростове

«Рено Логан» задымился из-за короткого замыкания во время движения в Ростове
«Рено Логан» задымился из-за короткого замыкания во время движения в Ростове-на-Дону. Очевидцы успели запечатлеть происшествие и опубликовали кадры в социальных сетях.

ЧП случилось днем 14 июня около дома № 51 по улице Закруткина. По информации ГУ МЧС России по Ростовской области, причиной задымления стало короткое замыкание в иномарке. К счастью, возгорания удалось избежать.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. В ликвидации последствий короткого замыкания участвовали одна пожарная машина и пять специалистов.
Фото: Соцсети
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