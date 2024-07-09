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Кадры крупного пожара в Батайске в четырехэтажном доме

Кадры крупного пожара в Батайске в четырехэтажном доме
Появились кадры крупного пожара в Батайске в четырехэтажном доме. Видео с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Ростовской области. Около 13:00 на улице Ворошилова, 11 загорелась кровля многоэтажки.

На кадрах видно, как огонь тушат пожарные. На месте работают 46 человек на 15 единицах техники. Тушение затрудняет ветер, из-за которого пламя может перекинуться на другие здания. Из многоэтажки эвакуировали 20 человек.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожар охватил 500 квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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