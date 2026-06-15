В Ростове ожидаются масштабные отключения электроэнергии с 15 по 19 июня

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Жителей Ростова-на-Дону предупреждают о плановых отключениях электроэнергии, которые будут проводиться в период с 15 по 19 июня. Данные работы необходимы для выполнения профилактических мероприятий, включая установку трансформаторов, реконструкцию воздушных линий электропередачи и общее обслуживание системы.Понедельник, 15 июня:• с 9:00 до 16:00: отключения пройдут по улицам Тельмана (дома 130–150, 157–179), Красноармейской (143–157), Города Волос (118–130, 137–149), а также в переулках Крепостном (113–137), Береговом (5, 13/2) и Братском (5/6).• с 9:00 до 17:00: электричество будет отключено на улицах Комарова (30/1, 30/2, 30/3), Космонавтов (21, 23, 23А, 23/1, 25, 25А), Горсоветской (45, 2–30), Крымской (16–24, 17–21), Тихорецкой (26–34, 27–31), Вяземцева (55, 56–76), Суздальской (1–11, 2–10), а также на 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й улицах. Отключения затронут также Красноаксайскую (2–18), 43-ю линию (16–48, 17–29), 41-ю Линию (23–47, 26–52), 39-ю Линию (35–77, 80–92), 2-ю Пролетарскую (56–66, 77–89), Богданова (80–84), Ухтомскую (38–76), 1-ю Киргизскую (37–47, 46–64), 2-ю Киргизскую (46), Хибинскую (32–66, 33–65), Кубанскую (35–69, 36–68) и Белорусскую (59–77).С 15 по 19 июня (ежедневно с 9:00 до 17:00):• Плановые отключения пройдут на 6-й Линии (7, 9), 8-й Линии (1–11, 2–20), 10-й Линии (1–15, 2–16), Майской (30–42), Советской (31–39). Также ограничения коснутся улиц Усадебной, 2-й и 3-й Усадебных, Панорамной и 2-го Монетного переулка. Без света останутся дома на Радищева (13–71, 18–68), 2-й Комбайновской (1–25, 2–42), Соединяющей (1–13, 2–22), Коммунальной (1–25, 2–28), Просвещения (18–42 и 23–27), Червоноармейской (3–23, 6–22), в переулках Пожарном, Кецховели и Горийском, а также на улице Веры Пановой (3–11). Электричество будет подаваться ночью.С 15 по 17 июня (ежедневно с 9:00 до 17:00):• Отключения запланированы на улицах 26 Июня (107–127), Брянской (1–13, 2–12), в Сочинском переулке (1–13, 2–12) и Туапсинском переулке (1–11, 35, 2–58). Свет будет включаться ночью.С 15 по 16 июня (ежедневно с 9:00 до 17:00):• Без электричества останутся жители Железнодорожного Нижнего проезда (1–83), Рыболовецкого переулка (3–17), Уманского переулка (1–7 и дом № 2). После 17:00 подача электроэнергии будет возобновлена.Вторник, 16 июня:• с 9:00 до 11:00: отключения на улицах Суворова (23, 32, 34, 39), Чехова (37/29 и 56), Большой Садовой (89).• с 9:00 до 16:00: отключения на Береговой (5 и 13/2).• с 9:00 до 17:00: электричество отключат на улицах Горсоветской (1–45, 2–30), Крымской (16–24, 17–21), Тихорецкой (26–34, 27–31), Геленджикской (15–35, 16–34), Новороссийской (31–33), Вяземцева (35–57, 56–78), Суздальской (1–11, 2–10), Кадровой (1–33, 2–34), Новгородской (1–25, 2–30), Пулковской (1–25, 2–26), Сквозной (1–27, 2–26), Гранитной (1–25, 2–28), Дзержинского (1), Конституционной (83–103, 84–106), Дундича (1–23, 2–26), Коммунистическом (39, 39/1, 39/2, 39/3, 39А) и 2-й Краснодарской (88).С 16 по 18 июня (ежедневно с 9:00 до 17:00):• Свет будут отключать на Локомотивной (2–2Я). Электричество будут подавать ночью.Среда, 17 июня:• с 10:00 до 12:00: отключения на улицах Жмайлова (13, 13/2, 15), Стачки (208, 208/1 и 210).• с 9:00 до 17:00: отключения пройдут на проспекте Коммунистическом (39, 39/1, 39/2, 39/3, 39А) и 2-й Краснодарской (88). Также отключения коснутся 20-й Линии (47–67), 22-й Линии (46–66, 47–75), 24-й Линии (20–50 и 27/95), улиц Лекальной (9–27), Журавлёва (11–31, 12–30), Очаковской (1–25, 2–28), Красных Зорь (55–105, 60–110), Петровской (55–73, 76–98), Станиславского (141–185, 188–248), Социалистической (166), Искусственной (18–28, 25–45), Нижненольной (7–15, 32–56), 1-й Линии (31–77, 40–68), 3-й Линии (34–60, 35–71), 5-й Линии (26–56, 31–57), 1-й Пролетарской (78–102, 83–97), Мясникова (102–108), 17-й Линии (24–76, 25–87), 19-й Линии (11–53, 14–58), Листопадова (22–40, 31–47), Мясникова (24–40) и 1-й Пролетарской (24–38, 27–41).Четверг, 18 июня:• с 9:00 до 16:00: отключения на улицах Двинской (22–30), 26 Июня (20–30 и 21–31), Щербакова (95–109), Волжской (19–29, 28–38), Калужской (1–37, 2–26), Абаканской (1–55, 2–20 и 20/1), Камской (1–37 и 2–26).• с 9:00 до 17:00: без электричества останутся жители домов на Коммунистическом (39, 39/1, 39/2, 39/3, 39А), 2-й Краснодарской (88), Глинки (93/13), проспекте 20-летия Октября (79 и 79/2), Калужской (82/4), Брестской (2/81 и 5/96).С 18 по 19 июня (ежедневно с 9:00 до 17:00):• Отключения пройдут на 35-й Линии (21–81), 37-й Линии (12–76, 25–97), 39-й Линии (24–90), Богданова (58–74), 2-й Пролетарской (44–54, 51–55), Сарьяна (48–66, 55–73). Электричество будут включать ночью.Пятница, 19 июня:• с 9:00 до 17:00: свет будет отключен на Коммунистическом (39, 39/1, 39/2, 39/3, 39А) и 2-й Краснодарской (88).Энергетики приносят извинения за временные неудобства и просят отнестись с пониманием к проводимым работам, направленным на повышение надежности электроснабжения города.