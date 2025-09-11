В Азовском море значительно вырос вылов креветок за пять лет

Фото: нейросеть

В Азовском море выросла добыча креветок и камбалы за последние пять лет. Такие данные приводит пресс-служба Азово-Черноморского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИРХ).Вылов креветок вырос в 16 раз по сравнению с 2020 годом. В 2024 году общий вылов камбалы составил 533,7 тонн, а добыча креветок достигла 444,9 тонн. Этот рост связывают с увеличением солености Азовского моря, что влияет на экосистему и изменяет состав промысловых видов — рыб, ракообразных, моллюсков и медуз.В АзНИИРХ отмечают, что формируется новая экосистема с обновлённой сырьевой базой. Кроме того, ожидается значительный рост добычи пиленгаса и брюхоногого моллюска рапаны. Сейчас объемы сбора рапанов превышают 2 тысячи тонн в год, пиленгаса — около 2,5 тысяч тонн.Ученые также предлагают расширить лов кефалевых с помощью кошелькового метода в глубоких районах моря. Это позволит увеличить добычу этой рыбы до 3,5–4 тысяч тонн в ближайшие годы.