На 49,1% вырос вылов биоресурсов в Азово-Черноморском бассейне
По данным, полученным от Росрыболовства, в текущем году в Азово-Черноморском бассейне наблюдается существенный подъем в сфере добычи водных биоресурсов. К июлю зафиксирован рост на 49,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно данным отраслевой системы мониторинга, находящейся под контролем ведомства, общий объем выловленных биоресурсов в России к июлю 2025 года превысил отметку в 2,6 миллиона тонн.
В Азово-Черноморском регионе, в частности, объем добычи водных ресурсов достиг 25 тысяч тонн, что на 49,1% превосходит показатели за аналогичный период 2024 года.
Позитивная тенденция наблюдается и в отношении добычи шпрота в этом регионе. К июлю 2025 года объем выловленной рыбы достиг 5,74 тысяч тонн, что на 4,1 тысячи тонн превышает прошлогодние показатели.
Вылов хамсы составил 12,6 тысяч тонн, что на 3,4 тысячи тонн больше, чем в предыдущем году.