На 49,1% вырос вылов биоресурсов в Азово-Черноморском бассейне

Фото: Росрыболовство

По данным, полученным от Росрыболовства, в текущем году в Азово-Черноморском бассейне наблюдается существенный подъем в сфере добычи водных биоресурсов. К июлю зафиксирован рост на 49,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Согласно данным отраслевой системы мониторинга, находящейся под контролем ведомства, общий объем выловленных биоресурсов в России к июлю 2025 года превысил отметку в 2,6 миллиона тонн.В Азово-Черноморском регионе, в частности, объем добычи водных ресурсов достиг 25 тысяч тонн, что на 49,1% превосходит показатели за аналогичный период 2024 года.Позитивная тенденция наблюдается и в отношении добычи шпрота в этом регионе. К июлю 2025 года объем выловленной рыбы достиг 5,74 тысяч тонн, что на 4,1 тысячи тонн превышает прошлогодние показатели.Вылов хамсы составил 12,6 тысяч тонн, что на 3,4 тысячи тонн больше, чем в предыдущем году.